ضبط سجائر مهربة جمركيا في حملات مكبرة على أسواق العجمي بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أنه تم شن حملات مكبرة على أسواق السجائر بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق، وتنفيذا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على أسواق السجائر.

ضبط سجائر مهربة

وأوضح «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، شنت حملة بنطاق الإدارة أسفرت عن التالي:

- ضبط أحد المحلات لحيازته 400 علبة سجائر مجهولة المصدر بإجمالي 8 آلاف سيجارة مهربة جمركيا.

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حملة تموين في حي وسط

وأضاف أن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- ضبط أحد المحلات بمنطقة محرم بك لحيازته 290 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

- ضبط 480 فلتر تدخين مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير دالة على الحيازة.

- ضبط أحد المحلات لحيازته 230 ساندوتش باتيه وعلب بسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.