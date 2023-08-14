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تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى

كتب:

محمد عيسى
03:58 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة _ ارشيفية

تنسيق الثانوية العامة _ ارشيفية

نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، من الأشياء التي انتظرها أولياء الأمور والطلاب، للوقوف على الكلية التي يلتحقون بها بعد غلق باب التنسيق في 10 أغسطس الماضي.

ونرصد لكم في السطور التالية تنسيق كليات علمي علوم 2023 المرحلة الأولى، كما يلي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي علوم

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لعلمي علوم، بـ374.5 درجة لكلية الطب، بنسبة 91.34% مقارنة بـ375.6 درجة للعام الماضي، بنسبة 91.60، وكلية طب الأسنان 373 درجة، بنسبة 90.97% مقارنة بـ374.5 العام الماضي، بنسبة 91.34%، و369.5 درجة بنسبة 90.12% لكليات العلاج الطبيعي، مقارنة بـ372 درجة العام الماضي، بنسبة 90.73%، وتنسيق كلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%، مقارنة بـ369 درجة للعام الماضي بنسبة 90%.

نتيجة التنسيق كليات العلمي  2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، شمل إعلان نتائج الحدود الدنيا لتنسيق كليات الشعبة العلمية والأدبية، وتفاصيل القبول بالكليات وموعد بدء تنسيق المرحلة الثانية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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