نتيجة تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى.. اعرف الحد الأدنى للهندسة

اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضة، في مؤتمر صحفي منذ قليل، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلاقا من الدور الخدمي لـ«الوطن»، الذي تقدمه لقرائها، نرصد لكم في النقاط التالية تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضة

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضة، كالتالي:

- كلية الهندسة: 338.5 درجة، بنسبة 85%، مقارنة بـ343 درجة العام الماضي، بنسبة 83.65%.

- كلية التخطيط العمراني: 342 درجة بنسبة 83.41%، مقارنة بـ339 العام الماضي، بنسبة 82.68%.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

كانت وزارة التعليم العالي، أعلنت اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي، بحضور وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، شمل إعلان نتائج الحدود الدنيا لتنسيق كليات الشعبة العلمية والأدبية، وتفاصيل القبول بالكليات وموعد بدء تنسيق المرحلة الثانية.