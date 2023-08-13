تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. مصروفات وساعات الدراسة في علوم الحاسب ببنها

أعلنت جامعة بنها الأهلية في العبور بدء أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023، وفتح باب التسجيل في كليات الجامعة الـ 6 للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة، ويستمر حتي 24 أغسطس الجاري أو اكتمال العدد، وخصصت الجامعة رابط التسجيل لكليات الجامعة.. ومنها كلية علوم الحاسب.

وتستعرض«الوطن» تفاصيل وبرامج وساعات الدراسة المعتمدة بكلية علوم الحاسب الألي، والمصروفات الدراسية، ورابط التقديم ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بكلية علوم الحاسب بالعبور

أوضح الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية لـ«الوطن» أنه يمكن الآن الالتحاق بكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2023 /2024 ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بمصروفات 55 ألف جنيه، والتي تتيح الدراسة لعدد 136 ساعة معتمدة، ومتاح التسجيل من الآن وحتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال الأعداد.

التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2023

أشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور إلى أنه يمكن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالكلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا .

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه لمعرفة المزيد عن الكليات والبرامج والمصروفات يمكن زيارة موقع الجامعة من هنا .

ولفت إلى أنه للتواصل والاستفسار يمكن الدخول على الرابط من هنا .

ونبه القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية إلى أن كلية علوم الحاسب بالجامعة تقدم عددا من البرامج الدراسية متاحة للالتحاق من خلال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وهي :

- الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

- اللغويات الحاسوبية.

- علوم البيانات.

- تطوير البرامج والتطبيقات.

- الواقع الافتراضي والمعزز.