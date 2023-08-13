تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. اعرف موعد إعلان الحدود الدنيا للكليات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توقعات تنسيق الجامعات الأهلية 2023، والمقرر الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والمقرر عقده خلال الأسبوع الجاري، لوضع ضوابط القبول، والحدود الدنيا للكليات المتاحة في هذه الجامعات.

وسيتم تحديد موعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والخاص بتفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023، عقب المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 المقرر عقده غدا الاثنين.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

توقعت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، انخفاض مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023 في عدد من الكليات مقارنة بتنسيق القبول للعام الماضي، وذلك على خلفية تحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023، منوهة إلى أن اللجنة العليا لتنسيق القبول بشأن الجامعات الخاصة والأهلية تدرس حاليا شرائح المجاميع من أجل تحديد الحدود الدنيا لكل كلية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

كان تنسيق الجامعات الأهلية 2022 على النحو التالي:

- %82 كليات الطب البشري، 80% كليات طب الأسنان، 78% كليات العلاج الطبيعي، 74% كليات الصيدلة، 70% كليات الطب البيطري، 68% كليات الهندسة، 62% كليات علوم الحاسب، 55% لباقي الكليات والتخصصات الأدبية والعلمية.