جامعة بنها تحذر من النصب باسم تنسيق الجامعات الأهلية 2023

ناشدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها تزامنا مع بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفتح باب التسجيل الإليكتروني للالتحاق بالجامعة أولياء الأمور والطلاب أنه في حالة محاولة تلقي أي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء في عمليات القبول بالجامعة بضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب خلال تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

الجامعة غير مسؤولة عن أي تقديم خارج أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وأكدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيانها أنها غير مسؤولة عن أي تقديم لا يتم ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفتح باب التسجيل الإليكتروني خارج الصفحة الرسمية للجامعة والرابط المعتمد للتسجيل الإليكتروني

وشددت إدارة الجامعة أنها لا تتعامل مع مكاتب في الداخل أو الخارج مخول لها التحدث باسم جامعة بنها الأهلية وأن أعمال التسجيل الإليكتروني ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 مستمرة عبر القنوات الرسمية ورابط التسجيل الإليكتروني حتى 24 أغسطس الجاري أو إكتمال العدد من هنا

وسائل التواصل الرسمية بجامعة بنها الأهلية بالعبور

أشارت الجامعة في بيانها أن وسائل التواصل الرسمية بجامعة بنها الأهلية بالعبور خلال فترة تنسيق الجامعات الأهلية 2023 هي المعلنة بكافة المنصات الخاصة بالجامعة على التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل كالتالي:

البريد الإليكتروني:info@bnu.edu.eg

موقع الجامعة الرسمي: https://bnu.edu.eg

رقم المحمول: 01205223222

في سياق متصل أكد الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية لـ«الوطن»أن الجامعة أصدرت بيانا رسميا تزامنا مع إنطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أكدت فيه لأولياء الأمور والطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة أنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء الأمور وجامعة بنها الأهلية في عملية التقديم بأوراق التحاق الطلاب بها

أضاف سوسة أن التقديم عن طريق موقع الجامعة الرسمي ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ويتم التعامل مع الطالب عن طريق البريد الإليكتروني للطالب والمسجل بطلب التقديم ودفع الرسوم عن طريق إذن دفع يسدد بالبنك المختص يُستخرج من الجامعة فقط ولا يتم التعامل بأي طريقة أخرى.