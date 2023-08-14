نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2023 على مستوى الجمهورية.. «شوف بتاخد من كام»

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية الحقوق 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع المحافظات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية الحقوق بالدرجات والنسبة المئوية مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت كلية الحقوق 312.0 درجة بنسبة 78%.

تنسيق كلية الحقوق في كل المحافظات

ووأوضح وزير التعليم العالي، تنسيق كلية الحقوق 2023 في مختلف محافظات الجمهورية، وهي كالتالي:

حقوق دمياط 312.0

حقوق سوهاج 306.5

حقوق بور سعيد 303.5

حقوق كفرالشيخ 302.5

حقوق القاهرة 291.0

حقوق المنيا 290.0

أما عن كليات الحقوق المتاحة للمرحلة التانية، كالآتي

حقوق الإسكندرية

حقوق الزقازيق

حقوق الفيوم

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات