موعد التقديم للسكن بالمدن الجامعية بالشرقية.. والأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة المدن الجامعية مواعيد التقدم للمدينة الجامعية بمحافظة الشرقية للعام الجديد 2023-2024، من خلال موقعها الإلكتروني للطلاب الجدد والقدامى من خلال موقع الزهراء الإلكتروني، موضحة أن غدا الثلاثاء آخر موعد للتقديم للطلاب القدامى.

موعد التقديم بالمدن الجامعية للطلاب القدامى بالشرقية

وأوضحت إدارة المدن الجامعية، أن موعد تقدم الطلاب للمدن الجامعية بمحافظة الشرقية والملتحقين بجامعة الزقازيق للطلاب القدامى في الفترة 10 أغسطس وحتى 15 أغسطس، وغدا الثلاثاء هو آخر موعد للقدامى.

وأشارت إلى أن موعد تقديم الطلاب الجدد تبدأ من 10 أغسطس الجاري وتنتهي في 19 سبتمبر المقبل، موضحة أماكن تقديم المستندات المطلوبة في شارع فاروق بمدينة الزقازيق «الطالبات بمدينة السلام»، بينما الطلبة بمدينة البطراوي بشارع فاروق.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية بالشرقية

وأكدت إدارة المدن الجامعية على الطلاب المتقدمين للالتحاق والإقامة بالمدن الجامعية على ضرورة توفير الأوراق والمستندات التالية:

- 7 صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة شخصية للطالب.

- 2 صورة بطاقة شخصية لولي أمر الطالب.

- وصل كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون حديث.

- دمغة 90 قرشا و10 قروش.

- بيان حالة من الكلية ووصل سداد المصروفات في الكلية، ويمكن للطلاب إنجازها عبر موقع التقديم للمدينة الإلكتروني «الزهراء».

- فيزا بنكية لسداد مصروفات الإقامة بالمدينة الجامعية.