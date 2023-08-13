موقع الزهراء للتقديم في المدن الجامعية بالوادي الجديد.. الأوراق المطلوبة

حددت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا وفرعها في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، موقع الزهراء للمدن الجامعية، حتى يتمكن الطلاب الملتحقين بكليات جامعة جنوب الوادي التقديم في المدن الجامعية التي توفر خدمات الإعاشة للطلاب بمصروفات رمزية شهرية.

رابط التقديم للمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي 2023-2024

وبحسب جامعة جنوب الوادي يمكن للطلاب الملتحقين فعليا بكليات جامعة جنوب الوادي أو المستجدين التقديم في المدن الجامعية من خلال موقع الزهراء من هذا الرابط هنا.

وكان الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرر الموافقة على فتح باب التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد، بداية من الأسبوع الأول من الشهر الجاري وينتهي التقديم في 7 سبتمبر 2023.

وأكد «عكاوي»، استعداد إدارة المدن الجامعية استقبال الطلاب الجدد والقدامى من خلال تجهيز المباني الجامعية وإنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة، لافتا إلى أن جميع الخدمات التي تقدم بها بأسعار رمزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي 2023

- الفيش الجنائي من السجل.

- صورة بطاقة الضامن.

-عدد 4 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- صورة بطاقة الطالب والطالبة وولي الأمر.

- الملف الورقي الذي قمت بملئ كل البيانات الخاصة بطالب الخدمة.

-إيصال كهرباء أو مياه لإثبات محل الإقامة.