المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة: نقدم حلولاً لمشكلات المستثمرين

قال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، إن البنك مهتم بتقريب وجهات النظر وعرض ما يمكن له تقديمه وحل المشكلات الخاصة بالمستثمرين، وكذا حل المشكلات التي من الممكن أن يقع فيها رجال الأعمال خلال ممارستهم لمهام عملهم.

النجار: نعمل في أوغندا ونقدم الدعم والتعاون للمستثمرين

وأضاف «النجار» خلال تصريحات لـ«الوطن» على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن البنك يعمل منذ سنوات في السوق الأوغندية بالعاصمة كامبالا، ويقدم الكثير من أوجه الدعم والتعاون المشترك للمستثمرين المصريين الراغبين في العمل هناك، «بنكنا في أوغندنا يساهم في الوصول للأسواق الإفريقية، ولدينا إجماع باعتبار السوق الأوغندي ملاذ آمن».

وأوضح أن هناك الكثير من الدول العظمي التي تعمل على النفاذ للسوق الأفريقية بشكل كبير، حيث أن الصين ودول شرق أوروبا جميعهم يهتمون بالوصول إلى الدول الأفريقية عبر اتفاقية «الكوميسا»، ومن ثم التواجد على أرض الواقع، مشيراً إلى ان الشركات المصرية لا تستطيع التصدير إلى عدد من الدول الأفريقية، لعدد من الأسباب، أهمها عدم وجود خبرة لدى المصدرين بطبيعة الأسواق الأفريقية، أو كيفية التصدير، وقال إن «المصدرين في الصين وغيرها من الدول يقدروا يوصلوا للتاجر في أفريقيا عبر منصة معينة من البضائع، يرسلوها للتاجر أونلاين».

اكتشاف منتجات مهمة يطلبها السوق الأفريقي

وأكد أنه يجب على التجار اللجوء إلى التكنولوجيا المتقدمه والديجيتال في التصدير، من أجل الوصول إلى دول شرق أفريقيا كونه السوق الأكبر: «سوق شرق أفريقيا هو السوق اللي المفروض نوصله، هو سابق عننا بكتير فيما يخص التكنولوجيا، أما عن غرب أفريقيا فهي دول بحاجة للمنتجات المصرية، ولكن يجب إيجاد حلول للنفاذ إليهم».

وأشار إلى أن بنك القاهرة نجح من خلال تجارب خاصة به اكتشاف عدد من المنتجات المهمة والتي يطلبها السوق الأفريقي، وتم وضع خطة عمل مع المصدرين المصريين ممن لا يعلمون المنتجات المطلوب تصديرها للدول الأفريقية، ولمساعدتهم في إتمام ذلك، «لازم نوصل لعملائنا بطريقة مناسبة».

وتابع: «التحول الرقمي الموجود ساهم في الوصول لعدد كبير من الدول الأفريقية، ونحن لسنا أقل من دول شرق آسيا في التكنولوجيا، لا أحد بمفرده يمكنه تحقيق هذا التغير الجدري، وأفريقيا هي من أهم الأسواق، علينا إيجاد الحلول وبناء التجارب من الدول الأخرى، هم كثر، والوصول إليها ليس صعباً».