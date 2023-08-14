«مستر إكس» يتصدر شباك التذاكر بـ173 ألف جنيه بدور العرض أمس

تفوق الفنان أحمد فهمي بفيلمه «مستر إكس»، على فيلمي «البعبع» من بطولة أمير كرارة، وفيلم «تاج» من بطولة تامر حسني.

إيرادات أحمد فهمي بفيلم مستر إكس

وحقق أحمد فهمي أمس بفيلمه «مستر إكس»، نحو 173 ألف جنيه، بينما حقق «البعبع»، 107 آلاف جنيه، وجاء في المرتبة الأخيرة «تاج» بطولة تامر حسني بـ60 ألف جنيه.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني وبيج رامي وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

أحداث فيلم مستر إكس

تدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يجسد شخصية مستر إكس والذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم من خلال شركته التي أنشأها لهذا الهدف، وتحدث له مفاجآت كثيرة.