أحمد فهمي يحقق بفيلمه مستر إكس 231 ألف جنيه في دور السينما أمس

جاء فيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي في المرتبة الخامسة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس حقق أمس 231 ألف جنيه حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، مشيراً إلى أنَّ السر في نجاح الفيلم هو ظهور أكثر من ضيف شرف داخل المسلسل، مما مهد للفيلم الظهور وإثبات فهمي لذاته.

أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، في إطار تشويقي اجتماعي، وظهر خلال الفيلم عددد كبير من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وبيج رامي، ومي عمر، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، وعدد كبير من النجوم، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.

يعتبر فيلم مستر إكس، ذلك العمل الأول الذي يجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد في عمل فني سينمائي واحد، وجمع بينهما مشاهد كوميدية كثيرة.