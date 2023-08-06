«مستر إكس» يحتل المركز الخامس في إيرادات السينما اليومية بـ245 ألف جنيه

حقق فيلم «مستر إكس»، بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت، قُدرت بـ245 ألفا و629 جنيها، ليحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، والتي يتصدرها حسب الترتيب فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، و«البعبع» بطولة أمير كرارة، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، بنحو 28 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما، فيما تجاوزت إيرادات فيلم «بيت الروبي» 119 مليون جنيه، وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم «البعبع» 43 مليون جنيه.

قصة فيلم «مستر إكس»

وفي إطار كوميدي يضم فيلم «مستر إكس» مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، يجسدون شخصية الأزواج الذين يرفضون استكمال حياتهم، ويلجأون إلى «مستر إكس»، والذي يعمل من خلال شركته على التفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة بسبب الأزمات التي يقع بها.

أبطال ونجوم فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، ومن ضيوف الشرف أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.