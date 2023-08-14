أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا منذ قليل، تضمن فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غد الثلاثاء.

تنسيق كلية الطب البيطري بالجامعات الخاصة 2023

وفقاً لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق كلية الطب البيطري بالجامعات الخاصة 86%، لافتة إلى أنه يمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا، من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

- 6 أكتوبر

- أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- مصر الدولية، الألمانية.

- الأهرام الكندية.

- البريطانية في مصر.

- الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

جامعة فاروس.

- جامعة النهضة

- جامعة المستقبل.

- جامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة بدر بالقاهرة.

جامعة حورس.

- المصرية الصينية.

- جامعة ميريت.

- جامعة سفنكس.

- جامعة السلام.

- جامعة بدر بأسيوط.

- جامعة الصالحية الجديدة.

- جامعة الحياة.

- جامعة مايو.

جامعة سيناء بفرعيها فرع القنطرة – فرع العريش.