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إلهام شاهين: فخورة بتواجدي مع يحيى الفخراني في جوائز مهرجان الدراما

كتب:

محمود الرفاعى
08:05 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها لاختيارها ضمن فريق لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، الذي تقام نسخته الثانية في مدينة العلمين الجديدة، الخميس 24 أغسطس الجاري.

قالت إلهام لـ«الوطن»: «وافقت على المشاركة فى لجنة تحكيم الدورة بسبب تواجد الفنان الكبير يحيى الفخراني، وقامات الفن والنقد المصري في تلك اللجنة».

يحيى الفخراني رئيس المهرجان

أضافت: «أتمنى أن تكون الجوائز هذه العام عن جدارة استحقاق، لكل من يحصل عليها، لأنها تشرف اسم مصر وأتمنى للمهرجان النجاح».

كان مهرجان القاهرة للدراما، أعلن لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بتواجد عدد كبير من نجوم الفن والنقد المصري على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، والفنان كريم عبد العزيز، والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج جمال عبد الحميد والناقد طارق الشناوي.

كريم عبدالعزيز فى الدورة الثانية

وتشكلت لجنة الدورة الأولى من المخرجة القديرة إنعام محمد على، كرئيس وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

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