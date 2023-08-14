تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. تعرف على الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة بمختلف الكليات 2023، موضحة أنه يمكن للطلاب التقدم والتسجيل للالتحاق بالكليات، عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة، بدءا من غد الثلاثاء.

جامعات خاصة

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، والحدود الدنيا متاحة لطلاب الثانوية العامة، منوهة بأن التقدم يتم من خلال مواقع الجامعات ذاتها، وأن عدد الجامعات الخاصة 27 جامعة، موزعة على مختلف المحافظات، سواء في القاهرة الكبرى أو الأقاليم.

وتستعرض «الوطن»، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات لتنسيق الجامعات الخاصة على النحو التالي:

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنهت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانية العامة، بإعلان الحدود الدنيا للكليات، وفقا للضوابط والقواعد بممختلف التخصصات العلمية والأدبية في جميع الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات.