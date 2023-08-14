الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة طنطا، يتطلع الكثير من الطلاب والطالبات القدامى والمستجدين، وأيضا أولياء الأمور، من قاطني المحافظات النائية، لمعرفتها من أجل التحاق بها كونها طوال فترة الدراسة الجامعية.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة طنطا

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة طنطا، تنشرها «الوطن» من خلال السطور التالية، ووفقا لما أعلنته جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون الطالب مقيدا منتظما بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس، وألا يكون من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها.

2- ألا يكون الطالب قد تم إخلائه بالمدينة الجامعية في العام السابق إخلاء إداري خاص بالطلاب القدامى.

3- ألا يكون قد صدر ضده أي عقوبات تأدبية أو حرمان من الإقامة بالمدن في العام السابق.

4- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل، وأولوية القبول للتقدير الأعلى.

5- بالنسبة للحالات الاجتماعية يقتصر على فاقد عائل الأسرة بإحضار صورة شهادة الوفاة.

6- تقتصر الحالات المرضية على «شلل الأطفال، كفيف، مركز المكفوفين، الصم والبكم، ذوي الهمم».

7- حالات مركز المكفوفين تعتمد من «مركز المكفوفين» بكلية الآداب بسبرباي.

8- يتم الكشف الطبي على الطلاب «قدامى ومستجدين» بمعرفة اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بسبرباي.

9- يتم التسكين هذا العام للمناطق النائية مثل أسوان الأقصر سوهاج، ثم الأقرب.

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة طنطا

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة طنطا، تتضمن ما يلي:

1- عدد 2 صورة شخصية للطالب.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

3- صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

5- صورة إيصال كهرباء أو غاز خاص بمحل إقامة الطالب.

6- صورة من بطاقة ترشيح الطالب الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات.