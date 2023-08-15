مصروفات المدينة الجامعية بجامعة المنصورة العام الدراسي 2023- 2024
كتب:
آية حسنين
03:12 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
غرفة في المدن الجامعية
يتطلع كثير من طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصروفات المدينة الجامعية بجامعة المنصورة للعام الدراسي 2023- 2024، خاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى في الثانوية العامة ليجري بدء التقديم إلى الجامعات.
مصروفات المدينة الجامعية بجامعة المنصورة العام الدراسي 2023- 2024
وتستعرض «الوطن» مصروفات المدن الجامعية في جامعة المنصورة، كالتالي:
السكن العادي: ما بين 350 و 500 جنيه.
السكن الفاخر الفردي: ما بين 3000 و4000 جنيه.
بينما جاءت مصروفات العام الماضي كالآتي:
- مدينة الأمل للطلاب مبني 6 و7: تتراوح مصاريف الفردي الفاخر بين 3300 و4000 جنيه شهريا، والثنائي الفاخر بين 2400 جنيه و3000 جنيه، والفردي المميز بين 2800 و3500 جنيه، والثنائي المميز بين 1900 و2500. جنيه
التقديم بالمدينة الجامعية بجامعة المنصورة
ويتم التقديم للمدينة الجامعية بجامعة المنصورة، من خلال الدخول إلى موقع الزهراء من هنا، وتسجيل البيانات المطلوبة، وتقديم الأوراق المطلوبة للتقديم.