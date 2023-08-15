يتطلع كثير من طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصروفات المدينة الجامعية بجامعة المنصورة للعام الدراسي 2023- 2024، خاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى في الثانوية العامة ليجري بدء التقديم إلى الجامعات.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة المنصورة العام الدراسي 2023- 2024

وتستعرض «الوطن» مصروفات المدن الجامعية في جامعة المنصورة، كالتالي:

السكن العادي: ما بين 350 و 500 جنيه.

السكن الفاخر الفردي: ما بين 3000 و4000 جنيه.

بينما جاءت مصروفات العام الماضي كالآتي:

- مدينة الأمل للطلاب مبني 6 و7: تتراوح مصاريف الفردي الفاخر بين 3300 و4000 جنيه شهريا، والثنائي الفاخر بين 2400 جنيه و3000 جنيه، والفردي المميز بين ‏‏2800 و3500 جنيه، والثنائي المميز بين 1900 و2500. جنيه‏

التقديم بالمدينة الجامعية بجامعة المنصورة

ويتم التقديم للمدينة الجامعية بجامعة المنصورة، من خلال الدخول إلى موقع الزهراء من هنا، وتسجيل البيانات المطلوبة، وتقديم الأوراق المطلوبة للتقديم.