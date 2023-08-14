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نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 2023.. تضم 8 أقسام

كتب:

آية حسنين
02:49 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنصورة

تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنصورة

حددت وزارة التعليم العالي، منذ قليل برئاسة الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول في كليات الطب بالجامعات، وتنسيق كلية الطب جامعة المنصورة والحد الأدنى للقبول بها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وموعد بدء المرحلة الثانية.

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 

وأوضحت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان، إذ يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق ومعرفة النتيجة، وجاء تنسيق كلية الطب في جامعة المنصورة بواقع 91.58% لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم.

أقسام كلية طب أسنان جامعة المنصورة 

وأشارت جامعة المنصورة في بيان لها، إلى أقسام الدراسة في كلية طب أسنان بجامعة المنصورة، وجاءت كالآتي:

- قسم المواد الحيوية.

- قسم الاستعاضة السنية المثبتة.

- قسم الاستعاضة الصناعية.

- قسم بيولوجيا الفم.

- قسم العلاج التحفظي

- قسم علاج الجذور

- قسم باثولوجيا الفم

- قسم تقويم الأسنان.

أوراق التقديم لكلية طب أسنان المنصورة والمصروفات

وأوضحت الجامعة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في كلية طب أسنان من خلال تقديم عدة أوراق وهي:

- استمارة النجاح في الثانوية العامة

- صور شخصية 

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح من التنسيق.

ويقدم الطالب في كلية طب الأسنان في مكانها بشارع الجمهورية بالمنصورة في الدقهلية، وتبلغ قيمة المصروفات بين 800 و1500 جنيه.

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