تنسيق كلية الطب جامعة المنصورة 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول في كليات الطب بالجامعات، بينها تنسيق كلية الطب جامعة المنصورة، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي منذ قليل، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، وموعد بدء تنسيق المرحلة الثانية ومدتها.

تنسيق كلية طب جامعة المنصورة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول في كلية الطب من خلال موقع التنسيق هنا، وجاء تنسيق كلية الطب في جامعة المنصورة، بواقع 382.5 درجة أي بنسبة 93.2% لشعبة علمي علوم.

أقسام كلية الطب جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها، أقسام الدراسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، وجاءت كالآتي:

الأقسام العلمية

الأقسام الأكاديمية

التشريح وعلم الأجنة

الباثولوجيا

الطفيليات الطبية

الفارماكولوجيا الاكلينيكية

الفسيولوجيا الطبيه

الكيمياء الحيوية

الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيه

الهستولوجي

التعليم الطبي

الأقسام الإكلينيكية

طب الأطفال

جراحه المخ والأعصاب

جراحة الأوعيه الدموية

أمراض النساء والتوليد

جراحة العظام

جراحه القلب والصدر

الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة

القلب والأوعية الدموية

علاج الأورام والطب النووي

الجراحة العامة

التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم

الصحة العامة وطب المجتمع

الأقسام الإكلينيكية

الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة

طب وجـراحة العيون

الأمراض الباطنة

الباثولوجيا الإكلينيكية

طب المخ والأعصاب

الأشعة التشخيصية

الأمراض المتوطنة

جراحة المسالك البولية

الطب النفسي

جراحه التجميل والحروق

الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

الأمراض الصدرية

جراحة الأورام

أوراق التقديم لكلية طب المنصورة

وأوضحت الجامعة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في كلية الطب، من خلال تقديم عدة أوراق وهي:

- استمارة النجاح في الثانوية العامة

- صور شخصية

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح من التنسيق.

ويجري التقديم في كلية الطب في مكانها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في شارع الجمهورية بالمنصورة.