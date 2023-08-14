تقرير لـ«إكسترا نيوز» يكشف تفاصيل توصيات القمة الثلاثية في العلمين اليوم

قالت دانا مدحت، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن انطلاق فعاليات القمة الثلاثية في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتهت إلى العديد من المخرجات والتوصيات، على رأسها ضرورة التعاون العربي الثلاثي تجاه القضايا الإقليمية، وخاصةً القضية الفلسطينية.

القمة الثلاثية في العلمين الجديدة

وأكدت دانا مدحت، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القمة الثلاثية أكدت على أهمية التزام إسرائيل بالمعاهدات الدولية القانونية والإنسانية، مع ضرورة وقف التصعيد المستمر تجاه الفلسطينيين، أي أنه يجب وقف إطلاق النيران والقنابل على مدن الضفة الغربية.

وأضافت أن هذه القمة الثلاثية تؤكد الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار لدولة فلسطين، وتحقيق الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني، بعد سنوات من العناء والمشقة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

دعم القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية هي العامل الأساسي في تحقيق السلام بالمنطقة، وبدون استقرار فلسطين، ستظل المنطقة العربية بالكامل يشوبها التوتر السياسي والأمني.

وتابعت أن قمة العلمين لم تكن الأولى من نوعها من قبل القادة الثلاثة تجاه القضية الفلسطينية، حيث «تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة للرئيس السيسي وملك الأردن، أولوية كبيرة».

التعاون المصري الأردني

واستطردت أن القيادة السياسية الأردنية والمصرية تعلم جيداً حجم التحديات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، جراء الغارات التي تقوم بها إسرائيل بين الحين والآخر.

وذكرت أن مصر استنكرت كافة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القمة السابقة، وأكدت على ضرورة الوصول إلى حل سلمي، وذلك لأن استقرار المنطقة العربية يرتبط باستقرار فلسطين.