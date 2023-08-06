مراسلة «إكسترا نيوز»: إشادة كبيرة من الجمهور بتنظيم «المتحدة» لمهرجان العلمين

قالت يارا مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن مهرجان العلمين الجديدة، شهد 3 حفلات ممتازة وكاملة العدد بنهاية الأسبوع ومن الملفت للانتباه غناء كل من إليسا وريهام عبد الحكيم أغنية «حلوة يا بلدي»، وإشادة الجماهير بجهود الشركة المتحدة وتنظيم المهرجان ووجود الفعاليات القوية المنظمة.

البنية التحتية بمدينة العلمين أدت إلى وجود سهولة بالحركة

تابعت «مجدي» خلال تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك سهولة في الحركة سواء بالممشى السياحي حيث كان يوجد حفل إليسا وتامر عاشور، ولم يكن هناك زحام شديد نتيجة التنظيم الممتاز ووجود قوات الأمن، وتعود كل تلك الجهود إلى وجود بنية تحتية ممتازة وطرق ميسرة للحركة.

استمتاع العائلات بأجواء مدينة العلمين

أضافت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أن الأجواء بالممشلا السياحي رائعة والهواء معتدل ويوجد ازدحام من الزائرين المستمتعين بالأجواء، لافتة إلى أن الأغلبية الموجودة بمدينة العلمين، هم الأسر والعائلات ووجود نسبة كبيرة من الأسر العربية هناك واستمتاعهم بالمهرجان والمدينة.