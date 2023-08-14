أذكار موروثة عن النبي تحمي من العين والحسد.. عالم أزهري يوضح

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه هناك بعض العلامات تدل على إصابة الإنسان بالعين أو الحسد، وأبرزها الأرق الشديد وشحوب الوجه وكثرة النسيان بدون سبب طبي.

سلامة: عدة تحصينات شرعية تجنبك العين والحسد

وأضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الاثنين، أن هناك عدة تحصينات شرعية تجنبك العين والحسد وتحميك بشكل أكيد، منها أذكار الصباح والمساء «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 3 مرات صباحا ومساء، و«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة، بجانب قول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة».

حصن نفسك بالأذكار التالية

وتابع العالم الأزهري، «على الإنسان أن يدعو لنفسه صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»، مشددا على قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص صباحا ومساء 3 مرات، وكذلك آية الكرسي للتحصين.