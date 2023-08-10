إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل على طريق العين السخنة- السويس

شهد طريق العين السخنة بالسويس إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل، وجرى نقلهما إلى مستشفى السويس وإزالة آثار الحادث عن الطريق، وحرر المحضر اللازم بالحادث لتواصل الجهات المختصة التحقيق.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل على طريق العين السخنة

تلقى مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق العين السخنة – السويس، ووقوع إصابات نتيجة للحادث.

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، سيارتي إسعاف لتقديم التأمين الطبي اللازم لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام.

معاينة حادث طريق العين السخنة

توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة انقلاب سيارة نقل بطريق العين السخنة – السويس أمام إحدى القرى السياحية.