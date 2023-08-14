نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة بورسعيد 2023.. المصروفات وأوراق الالتحاق

على مدار الساعات الماضية، كان الحدث الأبرز لطلاب الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، هو إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة، إذ قدم الطلاب والطالبات، رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك حتى إغلاق موقع التنسيق يوم الخميس، ليثلج وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، ثلوج الجميع، بكشفه اليوم، نتيجة المرحلة والحدود الدنيا لكليات الجامعات.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة بورسعيد 2023

ووفقًا لما أوضحه وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، جاءت نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة بورسعيد 2023، بواقع 377.5 درجة بنسبة 94.37%، فيما جاء الحد الأدنى للقبول كلية طب العريش بواقع 374.5 بنسبة 91.34%.

وكانت جامعة بورسعيد، قد خصصت مكانا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، لملأ رغبات التنسيق، ومنها كلية الطب جامعة بورسعيد 2023، وذلك بمكتب كلية التربية النوعية بالجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية طب بورسعيد 2023

وفيما يلي ، الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الطب في جامعة بورسعيد 2023، والمصروفات وأقسام الكلية المختلفة، بحسب بيان رسمي للجامعة:

- أصل شهادة الثانوية العامة للطالب.

- شهادة الميلاد مميكنة «أصل».

- بطاقة الترشيح «صورة».

- صورة البطاقة الشخصية للطالب أو الطالبة.

- دفع المصروفات الدراسية 1200 جنيه للعام الدراسي الواحد.

- 8 صور شخصية.

استمارة 2 جند + نموذج 6 جند للذكور.

أقسام كلية الطب البشري جامعة بورسعيد

وتضم كلية الطب البشري جامعة بورسعيد، 28 قسما، وهي: