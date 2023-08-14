الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023.. «الطب 80%»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بجامعة بني سويف الأهلية، ابتداء من غدٍ الثلاثاء، إلكترونيًا، وذلك عقب الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023.

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية كالتالي:

1 ــ كلية الطب البشري: 80%

2 ــ كلية طب الأسنان: 78%

3 ــ كلية العلاج الطبيعي: 76%

4 ــ كلية الصيدلة: 72%

5 ــ كلية الهندسة: 68%

6 ــ كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي: 62%

7 ــ كلية العلوم: الحد الأدنى 55%

8 ــ كلية الإعلام: 55%

9 ــ كلية التجارة: 55%

10 ــ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: 55%

11 ــ كلية الآداب: 55%

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023

ويمكن للطالب التقدم إلى الجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، وفقًا للحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.