مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة.. 15 برنامجا

أُنشئت جامعة بني سويف الأهلية حديثا على مساحة 42 ألف متر شرق النيل، في مدينة بني سويف الجديدة، وبدأت الدراسة بها العام الماضي 2022/ 2023، داخل 11 كلية، وضمت 15 تخصصا وبرنامجا، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 ــ 2024 والكليات المتاحة.

مصاريف جامعة بنى سويف الاهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة

ولم تعلن الجامعة الأهلية في بني سويف مصروفات العام الدراسي الجديد او زيادة بها، إلا أنه وطبقًا لمصروفات العام الدراسي الماضي فإن مصاريف جامعة بنى سويف الاهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة كالتالي:

1- كلية الطب والجراحة، وتضم برنامج الطب والجراحة، مصروفات 85 ألف جنيه.

2 كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

3 - كلية العلاج الطبيعي 60 الف جنيه.

4 - كلية الهندسة 55 الف جنيه.

5 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 الف جنيه.

6- كلية العلوم 30 ألف جنيه

7- كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

8 - كلية التجارة 30 ألف جنيه.

9 - كلية الآداب 30 ألف جنيه.

10- كلية التمريض 25 الف جنيه.

11 - كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 ــ 2024

وجرى تنفيذ جامعة بني سويف الاهلية، وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية