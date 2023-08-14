بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، اليوم، يبحث عدد من طلبة الثانوية العامة عن تنسيق القبول بكليات تربية وتربية طفولة بجامعة الزقازيق 2024-2023، رغبة في الالتحاق بها.

تنسيق القبول بكليات تربية وتربية طفولة بجامعة الزقازيق 2023-2024

وترصد «الوطن» تنسيق القبول بكليات تربية وتربية طفولة بجامعة الزقازيق 2024-2023 للطلاب الجدد والراغبين في الالتحاق بالكليتين وكيفية التقديم وشروط الالتحاق.

ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق القبول في كلية التربية بجامعة الزقازيق عند 329.5 درجة، بينما يمكن يبلغ الحد الأدنى بكلية التربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 315.5 درجة.

الأوراق المطلوبة للقبول بكليات تربية وتربية طفولة بجامعة الزقازيق 2023-2024

كما يجب على الطلاب التقدم للكلية بتوفير بعض الأوراق والمستندات وتعلن عنها الكلية وفق الشروط التي تعد حصول الطالب على درجات

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية جامعة الزقازيق ما يلي:

- أصل شهادة الميلاد.

- صور شخصية.

- صور بطاقة لولي الأمر.

- جواب الترشح للكلية.

- موقف الطلاب الذكور من التجنيد.