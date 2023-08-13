لمواليد 2009.. اعرف مواعيد وأماكن اختبارات برنامج كابيتانو مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مواعيد اختبارات برنامج كابيتانو مصر في القاهرة لمواليد عام 2009، موضحة ان الاختبارات ستبدأ بغد غد الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء 23 أغسطس الجاري.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها على موقع «فيس بوك»، أنه لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات سوى مواليد 2009 فقط، منوهة بأنه لن يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب سوى فرد واحد فقط من أسرته.

الاختبارات لمواليد 2009 فقط

وتقدم «الوطن» ضمن سلسة الخدمات التي تقدمها للقراء مواعيد الاختبارات بالتفاصيل لـ مواليد 2009 وأماكن انعقاد الاختبارات، التي جاءت كالتالي:

مواعيد وأماكن الاختبارات

- الثلاثاء 15 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير وفبراير ومارس 2009 في مركز شباب الجزيرة.

- الأربعاء 16 أغسطس للمتقدمين من مواليد إبريل ومايو ويونيو 2009 في مركز شباب الجزيرة.

- الخميس 17 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو وأغسطس وسبتمبر 2009 في مركز شباب الجزيرة.

- السبت 19 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2009 في مركز شباب الجزيرة.

- الأحد 20 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير وفبراير ومارس 2009 في مركز شباب التجمع الأول.

مركز شباب التجمع الأول

- الإثنين 21 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل ومايو ويونيو 2009 في مركز شباب التجمع الأول.

- الثلاثاء 22 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو وأغسطس وسبتمبر 2009 في مركز شباب التجمع الأول.

الأربعاء 23 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2009 في مركز شباب التجمع الأول.