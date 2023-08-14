ريهام السهلي لـ«كلام في السياسة»: اختياري لرئاسة شبكة «DMC» مفاجأة سعيدة ومخيفة

قالت الإعلامية ريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات «DMC»، إنها فوجئت باختيارها لرئاسة الشبكة، لافتة إلى أنها مفاجأة سعيدة ومخيفة في الوقت ذاته، لأنها اعتادت أن تكون إعلامية، ولم تكن في موقع صانع القرار.

العاملون في الشبكة

أضافت خلال لقائها في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها قررت فور اختيارها لرئاسة الشبكة أن تجلس مع جميع الزملاء العاملين وتستمع إليهم، قبل أن تضع خطة عملها المقبلة، مشيرة إلى أن القنوات ناجحة جدا.

الإعلامي بشير حسن

وأوضحت أن اختيار الإعلامي بشير حسن لتولي رئاسة قناة سي بي سي العامة، خبر سعيد جدا، وأن أول تجربة لها في القنوات الخاصة كانت معه، وساعدها بشكل كبير بمجهوداته ودعمه، وأتوجه له بالتهنئة.