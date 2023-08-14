تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة سفاجا لوجود كسر بالخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة سفاجا، لوجود كسر في خط المياه الرئيسي «قنا - سفاجا»، المغذي لمدينة سفاجا.

مواعيد ضخ المياه في سفاجا

وأشار بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس محمد عيسى، إلى أن الضخ سيبدأ من اليوم في عدة مناطق طبقا لخطة التشغيل والصيانة كالآتي:

- يوم الإثنين منطقة سفاجا البلد.

- يوم الثلاثاء مناطق الأهالي بلوكات 1 والإسكان الغربي والشيما بلوكات الثانوي الألومنيوم والقضاء وأم الحويطات.

- يوم الأربعاء مجلس المدينة والبحر والإسكان الشرقي.

- يوم الخميس الإشغال 1 عمارات الجيش والمركز السياحي.

- يوم الجمعة الإشغال 2.

- يوم السبت كيلو 5 ومناطق حي الهدى والاستاد ومبارك 2 وأبوالنصر بمنطقة الإشغال 2.

- يوم الأحد الإذاعة والتليفزيون والمدينة الصناعية.

كسر خط مياه سفاجا قنا

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد تلقت بلاغا بكسر خط مياه سفاجا قنا، وهو خط المياه الرئيسي المغذي للمياه لمدينة سفاجا، وجار عملية الإصلاح مع ضخ المياه لمدينة سفاجا.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المواطنين في مدينة سفاجا، بترشيد استهلاك المياه طوال فصل الصيف.