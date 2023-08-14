نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنيا.. 8 مستندات مطلوبة للتقديم

بعد فترة طويلة من التعب والانتظار، شعر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في جميع المحافظات بالراحة اليوم، بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، نتجية تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، التي تضمنت نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنيا، وأيضًا إعلان انطلق المرحلة الثانية من التنسيق.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنيا

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنيا، بحد أدني 374 درجة، إذ أوضح مسؤول بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكلية تضم 12 قسما مختلفا كالتالي:

خواص المواد الحيوية. التيجان والجسور. باثولوجيا الفم. العلاج التحفظي. علاج الجذور. بيولوجيا الفم. جراحة الفم والوجه والفكين. أشعة الفم. التقويم. طب الفم وعلاج اللثة. طب أسنان الأطفال. الاستعاضة الصناعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في طب أسنان المنيا

وعقب إعلان نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنيا، يرغب الطلاب المقبولون بالعام الدراسي الجديد، في معرفة الأوراق المطلوبة في الكلية، التي تشمل الآتي: