رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية»: نرحب بقرار أستراليا باعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية

كتب:

أ ش أ
03:42 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
القدس- أرشيفية

القدس- أرشيفية

رحبت الخارجية المصرية اليوم الأربعاء بإعلان وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، اعتزام حكومة كانبيرا إعادة استخدام مصطلح «الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «إكس- تويتر سابقا»: «نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح (الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية)، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية، غير قانونية».

ووصف المتحدث، إعلان وزيرة خارجية أستراليا بأنه «خطوة إيجابية، ومهمة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية».

اقرأ المزيد:

وزارة الخارجية تعيد التذكير بنقاط إجلاء المصريين من السودان

للأطباء.. تعرف على تفاصيل وظائف وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية: فرض تأشيرة على السودانيين بهدف تنظيمي وليس التقييد

وزارة الخارجية تسلم «السياحة» 4 قطع أثرية مستردة من إيطاليا

خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة 2023 من وزارة الخارجية بالمملكة

وزارة الخارجية تعلن إجلاء 1539 مصريا من السودان

وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين المقيمين في السودان
بقلم أ ش أ