محمود مسلم لـ«كلام في السياسة»: التسليم والتسلم في «المتحدة» من أرقى قيم الشركة

وجه الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع الصحف في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أن الشركة تواصل طريقها في تطوير منظومة الإعلام بكل صوره، سواء صحف أو قنوات أو محطات إذاعية.

مسلم يهنئ مصطفى عمار وريهام السهلي

وأشاد «مسلم» في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، بالاختيارات الجديدة التي أعلنتها الشركة المتحدة، والتي يتمتع أصحابها بخبرات مهنية كبيرة، موجها التحية إلى الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، الذي حل ضيفا على البرنامج، مؤكدا أنه إضافة للجريدة من خلال موقعه الجديد.

وهنأ رئيس قطاع الصحف بالمتحدة، الإعلامية ريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات «DMC»، بعد اختيارها لتولي المسؤولية، مشيرا إلى أنها تليق بهذا المنصب، وتستمر الشبكة أسرة واحدة، وتستمر الروح التي تجمع الأسرة والشاشة التي تجمع الناس.

قيم الشركة المتحدة

وأضاف أن مشهد التسليم والتسلم لإدارة شبكة قناة «DMC»، من أرقى قيم الشركة المتحدة، بالالتفاف حول المسؤول المغادر والمسؤول القادم، وهذا يحسب للشركة وعمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة، وكل قياداتها أصحاب هذا المشهد.

وأوضح أن التعيينات الجديدة الشابة في الشركة المتحدة لها مغزى، وهناك فريق يتسم بالكفاءة داخل المنظومة، ولم يأت من فراغ، بل أثبت نفسه في العديد من المجالات، وهذه طبيعة الأمور، أن يصعد الشباب وتضخ دماء جديدة وروح جديدة، ومهنة الصحافة والإعلام تتطور تطورا مذهلا.