أول ظهور للفنان رشوان توفيق بعد شائعة وفاته

حرص الفنان الكبير رشوان توفيق، على الحضور منذ قليل، إلى حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

ويعتبر ظهور رشوان توفيق اليوم، هو الأول بعد شائعة وفاته، التي تدوالت خلال الأيام الماضية.

حضور رانيا محمود ياسين وعبير منير

حضر عدد كبير من الفنانين حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، من أبرزهم رانيا محمود ياسين، عبير منير، رياض الخولي، سميرة أحمد، سميحة أيوب، وغيرهم.

وحملت الدورة السادسة عشر هذا العام، اسم الزعيم عادل إمام، وانطلقت يوم 29 يوليو الماضي، واستمر حتى 14 أغسطس الجاري، وتم تكريم عدد كبير من النجوم، منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، النجم خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، الفنان محمد محمود، الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سامي عبد الحليم، والفنان رشدي الشامي.