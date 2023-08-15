تعرف على إجراءات وشروط التسكين في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة 2024
كتب:
ماهر هنداوي
06:40 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
جامعة القاهرة
حددت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، إجراءات وشروط تسكين طلاب الثانوية العامة الناجحين في شهادة الثانوية العامة 2023، الملتحقين بكليات تابعة لجامعة القاهرة، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.
إنهاء تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية
«الوطن» تعرض الإجراءات والشروط الصادرة بلائحة إدارة المدن الجامعية لجامعة القاهرة لإنهاء تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة للعام الدراسي المقبل على النحو التالي:
موعد إعلان بدء إجراءات التسكين بالمدينة الجامعية
- يتم التقديم بطلب التسكين بالمدينة الجامعية عقب ، إعلان إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة عن مواعيد التقديم والتي غالبا ما ستكون بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات .
- يشترط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة القاهرة 2023 أن يكون من الطلاب المنتظمين في أقسام الليسانس والبكالوريوس بالكليات المختلفة في جامعة القاهرة.
- على المتقدم أن يكون مسكنه خارج نطاق جامعة القاهرة ب 50 كيلو متر - مراكز طوخ وشبين القناطر وبنها بمحافظة القليوبية تعتبر مناطق خارج القاهرة الكبرى ، وكذلك مناطق البدرشين والعياط وأطفيح ومنشأة القناطر والواحات بمحافظة الجيزة خارج نطاق القاهرة ويحق لهم السكن في المدن الجامعية لجامعة القاهرة، إذا توافرت فيهم كافة الشروط الأخرى.
- يشترط ألا يكون المتقدم غير متزوج أو لم يسبق له الزواج.
- علي المتقدم أن يكون ناجح ومنقول للفرقة الأعلى بدون مواد من السنوات السابقة.
- يشترط على الطالب المتقدم للسكن بالمدن الجامعية في جامعة القاهرة ألا تكون إقامته بالعام السابق انتهت إداريًا.
- يجب على الطالب ألا يكون عليه مستحقات ماليه من العام السابق.
المستندات المطلوبة للتقديم للسكن بالمدينة الجامعية
كما حددت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة ، المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للسكن في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة للعام الدراسي الجامعي المقبل 2023-2024
- استمارة التقديم الإلكترونية
- الملف الورقي الخاص بـ المدن الجامعية والذي تقوم بتحميله بعد ملء جميع البيانات المطلوبة به.
- بحث اجتماعي للطالب المتقدم .
- وصل كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي حتى يتم إثبات السكن.
- صورة البطاقة الخاصة بالطالب وولي أمره.
- 4 صور شخصية للطالب.
- فيش وتشبيه حديث .
- صورة بطاقة الضامن.