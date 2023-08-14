بطلة «5 جولات» تكشف سرا لـ«الوطن» عن مصطفى درويش: تحامل على نفسه

خلال الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم 5 جولات المقام الآن في إحدى سينمات منطقة مصر الجديدة، عبرت الفنانة داليا شوقي عن افتقادها للفنان مصطفى درويش أحد أبطال العمل، الذي رحل عن عالمنا.

وقالت «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان مصطفى درويش أثناء تصوير بوستر فيلم 5 جولات، كان مصاب في قدمه، ورغم ذلك تحامل على نفسه لإنهاء تفاصيل العمل، وذهب إلى تصوير البوستر، وهو يستند على عكاز.

يذكر أن فيلم 5 جولات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أدم الشرقاوي ونور خالد النبوي وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي ومصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.