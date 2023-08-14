علا الشافعي: شاركت في تأسيس اليوم السابع ولم أحلم يوما بتولي رئاسة التحرير

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، إنها فوجئت بقرار تعيينها رئيسا لتحرير الجريدة، ولم يكن يدور في خيالها أن تتولى هذا المنصب، وظلت فترة لا تصدق أن القرار حقيقي، حتى أبلغها الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي، بقرار تعيينها.

تأسيس اليوم السابع

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها شاركت في تأسيس اليوم السابع، منذ يومها الأول، وتولت رئاسة أقسام أو قطاعات أو تليفزون أونلاين، لكنها فوجئت أنها حاليا تدير هذه المنظومة الضخمة والكبيرة.

مكتب رئيس التحرير مفتوح للجميع

ولفتت إلى أنها أخبرت زملاءها في اليوم السابع، بأنها لا تحب غلق مكتب رئيس التحرير أمام أحد، وأنها ستعمل معهم يدا بيد، وأن اليوم السابع بيتها ولا أحد يحب أن يرى بيته إلا في أحسن صورة، موجهة الشكر للكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع».