«الفاو»: 900 مليون إنسان يعانون المجاعات وانعدام الأمن الغذائي

حذر الدكتور نادر نور الدين الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو، من ارتفاع أعداد الفقراء لـ900 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل الأزمات العالمية.

40 مليون سوداني مهددون بانعدام الأمن الغذائي

قال خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»: «يوجد 40 مليون سوداني مهددون بانعدام الأمن الغذائي، كما يوجد أزمات في الصومال، ومعاناة لأكثر من 40 مليون آخرين في القرن الإفريقي».

وأوضح أن برنامج الغذاء العالمي طالب بـ3 مليارات دولار لتغطية المجامعات في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، استنزفت الكثير من أموال اللاجئين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، وتأثيرها على المنح المقدمة.

ارتفاع أسعار القمح بعد قصف روسيا

وعلق نور الدين، على ارتفاع أسعار القمح بعد قصف روسيا سفينة شحن حبوب في البحر الأسود، قائلا إن ما حدث رسالة من روسيا للغرب، وتحذير لعمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث أن الاتفاقية تمنح أوكرانيا، حصة أكبر من الحصة المخصصة لروسيا، وأن أسعار القمح سترتفع في ظل تعثر اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

وواصل: «نأمل في الأيام المقبلة، أن يحدث اجتماع لحل الأزمات، وأن يكون هناك واسطة جديدة للعودة لاتفاق تصدير الحبوب، مشيرًا إلى أن طن القمح في الفترة الأخيرة، ارتفع بمقدرا 50 دولارا، وهناك تأثر كبير في ارتفاعات أسعار الطاقة».

عودة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء

وواصل: «عودة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، ونأمل أن لا تعود، لأنها تكلف الدول العربية أمولًا طائلة، حيث كلفت مصر أكثر من 10 مليارات دولار تكلفة زيادة».

وأضاف أن القصف الروسي لسفينة الحبوب مجرد رسالة برفض التصدير قبل تنفيذ المطالب.