ريهام السهلي لـ«كلام في السياسة»: القائد الناجح يكسب حب الناس وينجح بسببهم

قالت الإعلامية ريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، إن قناة دي إم سي تتميز بكوكبة من المذيعين والمذيعات أسسوا هذه القناة، وتعتبر بيتهم وصنعوا نجاحها، فمن حقهم أن يكون لهم رأي في القناة وفي الشاشة، ويكونوا مشتركين في الرؤية، سواء العاملين أمام الشاشة أو خلف الشاشة.

القائد الناجح

أضافت خلال لقائها في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها تعاملت خلال رحلتها مع الكثير من الأساتذة، وترى أن القائد الناجح هو من يكسب حب الناس، وأن يكون فخورا بعملهم وينجح بسببهم ويكونون على قدر الثقة التي ينمحها لهم، وإنها استفادت من مميزات كل شخص عملت معه.

الوجوه المعروفة

وأوضحت أن المذيعين يكونون الأشهر غالبا في أي قناة، وهم الوجوه المعروفة لدى المشاهد دائما، لكن بقية العاملين في القناة أصبحوا يرونها كبيتهم، وهم لهم حق في هذا البيت ولهم حق في أن يبدون رأيهم ويطرحون تصوراتهم وحلولهم.