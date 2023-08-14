تعرف على نتيجة تنسيق كلية الطب البيطري بالجامعات الأهلية 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية الطب البيطري بالجامعات الأهلية 2023-2024، بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية 2023، الراغبين في الالتحاق بالكليات، في المؤتمر المذاع صباح اليوم، من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كلية الطب البيطري بالجامعات الأهلية 2023-2024، التقديم عليه يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

تنسيق كلية الطب البيطري بالجامعات الأهلية 2023-2024

ووفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاء تنسيق كلية الطب البيطري بالجامعات الأهلية 2023-2024 بنسبة 68%، وبالنسبة لجامعة الملك سلمان وشرق بورسعيد جاء تنسيق كلية الطب البيطري 66%.

برامج الجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن برامج الجامعات الأهلية، وهي تشمل الآتي:

- برنامج الكيمياء الصناعية.

- برنامج البيولوجيا الجزيئية.

- برنامج علوم الأدلة الجنائية.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- برنامج طب الأسنان.

- برنامج فارم دي.

- برنامج صيدلة إكلينيكية.

- برنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات.

- برنامج هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات.

- برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات.

- برنامج تصميم المنسوجات والموضة.

- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

- برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان.

- برنامج تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة.

- برنامج تقنيات العلاج التنفسي.

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

- برنامج التأهيل الوظيفي.

- برنامج تكنولوجيا البصريات.

الجامعات الأهلية في مصر

- جامعة الجلالة

- جامعة العلمين الدولية

- جامعة الملك سلمان الدولية

- جامعة المنصورة الجديدة

- جامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

- جامعة النيل الأهلية

- جامعة الأهلية الفرنسية في مصر

- جامعة مصر للمعلوماتية

- جامعة أسيوط الأهلية

- جامعة المنصورة الأهلية

- جامعة المنيا الأهلية

- جامعة المنوفية الأهلية

- جامعة حلوان الأهلية

- جامعة الزقازيق الأهلية

- جامعة بنها الأهلية

- جامعة جنوب الوادي الأهلية

- جامعة الإسكندرية الأهلية

- جامعة بني سويف الأهلية

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية