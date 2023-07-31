أمير كرارة عن تخصيص «المتحدة» عوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: قرار عظيم

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته البالغة إزاء قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتخصيص صافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة».

وقال أمير كرارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر المتحدة على هذا القرار العظيم، خاصة وأنه بمثابة تثمين لمبادرة «حياة كريمة» التي تلعب دوراً كبيراً في التخفيف عن المواطنين في الريف والحضر.

المتحدة: «حياة كريمة» تخفف عن كاهل المواطنين في الريف والحضر

وكانت الشركة المتحدة قد أعلنت أن هذا التبرع يأتي إيمانا من الشركة بالدور الذي تلعبه مبادرة «حياة كريمة» في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

3 حفلات غنائية في مهرجان العلمين خلال أيام

يذكر أن مهرجان العلمين سيشهد 3 حفلات غنائية خلال الأسبوع الجاري، وهي حفل محمد منير وحميد الشاعري، وحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، وحفل إليسا وتامر عاشور.