نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. اعرف كليات القمة تقبل من مجموع كام؟ 

تحظى نتيجة التنسيق الجامعي، باهتمام كبير من المواطنين، فالأمر لا يقتصر على الطلاب وأولياء أمورهم فقط، بل يرغب الكثير في معرفة المجاميع المؤهلة لكليات القمة على مر السنوات، وهل ارتفعت أم انخفضت وفقا للمؤشرات المعلنة؟

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2023-2024، وجاءت على النحو التالي:

شعبة علمي علوم

الطب البشري 91.34%

طب الأسنان 90.97%

العلاج الطبيعي 90.12%

الصيدلة 89.51%

شعبة علمي رياضة

الهندسة بنسبة 85%

التخطيط العمراني بنسبة 83.41%

الشعبة الأدبية

اقتصاد وعلوم سياسية 86.46%

الإعلام 83.65%

الآثار بنسبة 80.73%.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023-2024

وذكرت وزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2024-2023، تبدأ غدا الثلاثاء، وتستمر لمدة 5 أيام حتى السبت 19-8-2023.

وأوضحت الوزارة، أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية تأتي على النحو التالي:

- الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، بإجمالي عدد طلاب 259445.

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، بإجمالي عدد طلاب: 90688.

إجمالي عدد الطلاب: 350133.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي، يمكن من خلال الضغط هنــــا، عن طريق اتباع الخطوات التالي:

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- ادخال الرقم السري للطالب.

- ظهور نتيجة ترشيح الطالب للكلية أو المعهد.

- طباعة بطاقة الترشيح.