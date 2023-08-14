موعد التقديم للجامعات الخاصة والأهلية 2023 بعد إعلان نتيجة التنسيق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، منذ قليل، عن موعد فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة، وكذا الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

موعد فتح التنسيق للجامعات الخاصة والأهلية

ووفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

التقديم إلكترونيا

ووفقاً لما جاء في الاجتماع، فإن التقديم سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية، مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

طلاب العام الماضي

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.