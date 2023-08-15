أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للثانوية العامة، خاصة بعد عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الحد الأدنى للكليات في المرحلة الأولي، وجرى إعلان نتيجة تنسيق كليات جامعة المنصورة المرحلة الأولي 2023.

نتيجة تنسيق كليات جامعة المنصورة المرحلة الأولي 2023

ويتساءل العديد من الطلاب على نتيجة تنسيق كليات جامعة المنصورة المرحلة الأولى 2023 وجاءت كالآتي:

طب المنصورة 382.5

طب أسنان المنصورة 375.5

صيدلة المنصورة 370

هندسة المنصورة 364.5

طب بيطري المنصورة 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

تربية المنصورة 328.5

تربية تعليم ابتدائي المنصورة 308

تجارة المنصورة 305.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

آداب المنصورة 296.5

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها الأوراق المطلوبة للتقديم إلى كليات جامعة المنصورة لطلاب الثانوية العامة وهي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور