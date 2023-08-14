أستاذ علوم سياسية: القمة الثلاثية أعادت القضية الفلسطينية للواجهة الدولية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توقيت انعقاد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وأهميتها، تبعث رسائل مهمة لأطراف إقليمية ودولية في نفس التوقيت، مع التأكيد على ثوابت التعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة البنود المعلنة بالبيان الختامي للقمة، والتي تعد الثوابت الحاكمة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الأشقاء في الأردن.

فهمي: الموقف المصري يؤكد على الولاية الهاشمية على المقدسات بالضفة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخله هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، مساء اليوم الاثنين، أن الموقف المصري يؤكد على الولاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وهي رسالة هامة وداعمة للأشقاء الأردنيين في هذا التوقيت الهام، إضافة إلى التأكيد على مرجعيات عملية السلام والمعطيات الحاكمة للموقف الفلسطيني، والتي تضمنها البيان الختامي للقمة الثلاثية.

ضبط المشهد بالضفة الغربية ووقف الاقتحامات

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنَّ «الرسالة الأهم في تقديري من هذه القمة، موجهة إلى الجانب الآخر، من ضرورة وجود ضبط للمشهد بالضفة الغربية، ووقف اقتحامات المدن، والممارسات غير المسؤولة، في محاولة لتغيير معالم القضية الفلسطينية، والاستمرار في مشروع التهويد والاستيطان بهذه الصورة».

وأوضح «فهمي» أنَّ القمة الثلاثية تأتي أهميتها من مساهمتها في إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، من خلال التحرك المصري والقيادة السياسية المصرية في هذا الإطار، داعمةً للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية، بجانب التحرك الثلاثي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي سيتم في سبتمبر المقبل.