أستاذ علاقات دولية: القمة الثلاثية خطوة لتوحيد جبهة داعمة للقضية الفلسطينية

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية منذ نشأتها، ومصر تحملها على عاتقها، ومن أول من تحدث عنها الرئيس الراحل أنور السادات، وحاول حلها دبلوماسيًا، لكن حدث وقتها خلاف في الرؤى.

مصر لن تتأخر عن دعم القضية الفلسطينية

أضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مصر لن تتأخر عن دعم القضية الفلسطينية، وهذا نابع من إيمان القيادة السياسية المصرية، بأن حل كل مشاكل الشرق الأوسط، من خلال حل القضية الفلسطينية.

القمة الثلاثية تعتبر الخطوة الثانية لدعم فلسطين

تابع أن القمة الثلاثية تعتبر الخطوة الثانية، بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الجبهة ترمي إلى عودة حدود كلًا من فلسطين وإسرائيل.