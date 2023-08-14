إصابة عامل في حادث تصادم بالخليفة

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب بشارع الدندراوي اتجاة السيدة عائشة، جوار مسجد فاطمة الزهراء، بدائرة القسم بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف، لمكان البلاغ.

إصابة عامل بجروح وكدمات

وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين طرف أول المدعو «أحمد. ع» 32 سنة سائق، مقيم بمنطقة البساتين، قائد سيارة ميني باص بدون ركاب يعمل عليها، ملك شركة للنقل الجماعي بدون تراخيص، ووجود تلفيات بالسيارة قيادته عبارة عن كسر بالفانوس الأمامي الأيمن، وطرف ثاني المدعو «علي. ح» 32 سنة عامل، مقيم بالبساتين مصاب بجرح قطعي بسيط بالرأس، وكدمات متفرقة بالقدم اليمنى واليد اليمنى.

وبالفحص، تبين وقوع الحادث أثناء سير الطرف الأول بشارع الدندراوي، اتجاه السيدة عائشة فوجئ بالطرف الثاني حال عبوره الطريق، مترجلا، ما أدى إلى الاصطدام به، وحدوث إصابته، تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، جار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.