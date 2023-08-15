«أ ش أ»: اجتماع ثلاثي مصري أردني عراقي على مستوى وزراء الخارجية اليوم بالقاهرة

يعقد وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والعراق فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة، كما يجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

اجتماع وزاري

ويشارك سامح شكري، في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، والذي يعقد بقصر التحرير، ويعقب ذلك اجتماع للجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

ومن المقرر أن يعقد سامح شكري، مساء اليوم، جلسة إحاطة إعلامية مع الصحفيين والإعلاميين.