تقارير روسية: كييف قصفت مقاطعة دونيتسك 41 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك، 41 مرة خلال اليوم الماضي، باستخدام 121 نوعًا مختلفًا من الذخيرة من بينها 152، و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين، بينهم طفل 6 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكره لواشنطن على الحزمة الجديدة من المساعدات، مشيرا في خطاب المسائي اليومي، إلى ذخائر لأنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي وصواريخ «هيمارس» و«جافلن»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى أن سيكون هناك المزيد من العمل في القريب العاجل مع شركاء «كييف» بهدف تقوية دفاعات بلاده.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، من العاصمة الاوكرانية «كييف»، إن من الواقعي توفير صواريخ «توروس» بعدية المدى لـ«كييف» خلال الهجوم المضاد، مضيفا إنه متفهم المطالب الأوكرانيا للصواريخ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف ليندنر لصحيفة «بيلد» الألمانية، إن من الضروري مراعاة الخطوات الإجرائية اللازمة، وبسرعة إن أمكن، مشيرا إلى إذا تم استيفاء المعايير الثلاثة: «ضرورة التنسيق مع الحلفاء-لا ينبغي لـ«برلين» أن تكون طرفا في الأزمة- تحد من قدرتها في الدفاع عن نفسها» يمكن اتخاذ مثل هذا القرار.